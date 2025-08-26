Selección de Panamá: ¿Thomas Christiansen confirmó la vuelta de Édgar Yoel Bárcenas?

Thomas Christiansen conversó para las cámaras de ESPN donde habló de la vuelta a los terrenos de juego de Édgar Yoel Bárcenas.

"Ya ha vuelto a jugar este fin de semana, ya jugó los 90 minutos, al cabo de media hora de acabar el partido ya me mandó los datos suyos y la verdad estamos teniendo a Yoel donde lo queremos y hay mucha competencia por eso, seguro voy a ser injusto con alguno, pero siempre pensando en lo mejor que es para el equipo", dijo Christiansen.

Édgar Yoel Bárcenas llega con ritmo

"Tiene posibilidades de estar o ser llamado, tenía su problema de que no podía ser inscrito, pero eso no significaba que no estaba recuperado de la lesión, sino que llevaba mucho tiempo entrenando con el primer equipo, jugando partidos con el filial y los últimos dos partidos jugó 45 minutos y este último noventa y seguro que el último partido que creo que será ante Juárez de José Luis el viernes va a jugar también y va a venir con ritmo y la verdad que viendo esa rodilla con los giros, cómo cambia la velocidad, la verdad no se le ve nada".

Este viernes Mazatlán y FC Juárez de "Pumita" Rodríguez se enfrentan a las 8:00 P.M. en la jornada 7 de la Liga MX.

La Selección de Panamá enfrenta el próximo jueves 4 de septiembre a Surinam en el inicio de la Ronda Final de Eliminatorias al Mundial 2026.