Presidente de la AFA envía un mensaje a Lionel Messi tras su retiro

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), Claudio Tapia, aseguró este lunes que Lionel Messi ya es "leyenda de esta tierra" y parte de la "eternidad", tras el anuncio del retiro del delantero del combinado albiceleste.

"Ya sos leyenda de esta tierra, de nuestra selección y del fútbol mundial. El capitán de nuestros sueños. Ese pibe, esa Pulga, ese extraterrestre que hizo posible lo que tantas veces parecía imposible", escribió Tapia en su perfil de la red social X.

Messi, de 39 años, anunció su retiro de la selección en una emotiva carta manuscrita en la que aseguró: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

"¿Qué más se te puede pedir, Leo? Quizás, solamente, una cosa: que seas eterno. Porque el argentino no entiende de años, entiende de eternidades. Y vos ya sos parte de la nuestra", añadió Tapia.

El directivo acompañó su mensaje con un video que repasa algunos de los momentos más memorables de la carrera de Messi con la camiseta argentina, entre ellos un fragmento de una entrevista en la que le preguntan al entonces joven futbolista cuál era su sueño y él responde: "Ser campeón del mundo".

"Sueño cumplido, capitán", concluyó Tapia.

AFA y Antonella Rocuzzo reaccionan a la despedida de Lionel Messi

La cuenta oficial de la selección argentina, por su parte, escribió: "Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días".

También se expresó Antonela Rocuzzo, esposa de Messi y madre de sus tres hijos: Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (8).

"Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas", escribió Rocuzzo en redes sociales.

La esposa del futbolista destacó que la emociona especialmente que sus hijos lo hayan visto "luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final".

Estos mensajes se suman a las numerosas muestras de reconocimiento que recibió Messi este lunes, tras más de 20 años con la camiseta celeste y blanca.