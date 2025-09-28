NBA: Zach Edey de los Grizzlies se perderá el inicio de la temporada

El pívot de los Memphis Grizzlies de la NBA , Zach Edey, podría perderse los primeros dos meses de la temporada mientras se recupera de una cirugía de tobillo, informó el equipo el viernes.

Edey se operó a principios de junio para corregir la laxitud del tobillo izquierdo. Recibió autorización para reanudar sus actividades de baloncesto y se espera que regrese a jugar en 6 a 9 semanas.

Baja en el inicio de la temporada de la NBA

Josh Edey, dos veces Jugador Nacional del Año en Purdue, se perdió 12 partidos a principios de la temporada pasada debido a un esguince de tobillo izquierdo. Jugó 66 partidos, 55 de ellos como titular, y promedió 9,2 puntos y 8,3 rebotes, la mayor cantidad para un novato. Fue elegido para el primer equipo All-Rookie.

Los Grizzlies proporcionaron otras actualizaciones médicas el viernes antes del campamento de entrenamiento:

Se espera que el base novato Cedric Coward, undécima selección general del draft de este verano, participe plenamente en el campamento tras completar su rehabilitación del hombro izquierdo. Se lesionó el hombro a principios de la temporada pasada en Washington State.

El pívot Jaren Jackson Jr., quien se sometió a una intervención para reparar un dedo en césped del pie derecho a principios de julio, ha recibido autorización para reanudar sus actividades de baloncesto. Se espera que regrese a jugar en 4 a 6 semanas.

El delantero Brandon Clarke se someterá a una artroscopia para aliviar la sinovitis de la rodilla derecha. El problema surgió durante los entrenamientos de pretemporada. Clarke se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha a mediados de marzo para reparar un esguince grave del ligamento cruzado posterior.

FUENTE: NBA