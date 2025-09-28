Kadir Barría jugó ante Fluminense en el Maracaná

El delantero panameño Kadir Barría vio acción en el Estadio Maracaná, tras ingresar de cambio en la derrota del Botafogo de Futebol e Regatas 0-2 ante el Fluminense en la jornada 25 del Brasileirão.

¡PANAMEÑO A LA CANCHA! El delantero panameño Kadir Barría ingresó al 82’ en el partido ante Fluminense en el fútbol brasileño. josekadir18 #LegionariosRPC pic.twitter.com/6hcJMo33PZ

Kadir entró al minuto 82' por el uruguayo Santiago Rodríguez.

El joven atacante suma su segunda presencia en la máxima categoría del fútbol brasileño, tras debutar entrando de cambio en el empate ante el Gremio, el pasado 24 de septiembre. Al entrar al terreno de juego, se convirtió oficialmente en el segundo panameño en jugar en primera de Brasil después de Felipe Baloy.

¿Cuándo vuelve a jugar Botafogo y Kadir Barría?

Barría de 18 años y el "club de la Estrella Solitaria" volverán a jugar el miércoles 1 de octubre ante el Esporte Clube Bahia, en un choque que se jugará desde las 7:30 p.m. en el Estadio Olímpico Nilton Santos.