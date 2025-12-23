El Barcelona de Hansi Flick cerró el año 2025 con 3 títulos y 169 goles

El Barcelona de Hansi Flick se ha convertido en 2025 en el quinto más goleador de su historia con 169 goles en 60 partidos (2,81 por encuentro), una temporada resuelta con tres títulos domésticos y una semifinal de Champions.

Flick llegó al Barcelona en el verano de 2024 con el objetivo de reconstruir el equipo después de la última temporada de Xavi Hernández y lo ha conseguido. Además, el Barça ha recuperado un estilo reconocible y se ha convertido en un equipo muy fiable.

El Barcelona sigue líder en LaLiga

Liderado por Lamine Yamal, la estrella emergente del fútbol mundial, con la sensación del brasileño Raphael Dias 'Raphinha' y los goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres, el Barcelona se llevó tres títulos y dominó en los duelos directos al Real Madrid.

Conquistó LaLiga, con victorias en casa (4-3) y en el Bernabéu (0-4), la Copa del Rey (3-2) y la Supercopa en Arabia (2-5), tras superar en ambas finales al eterno rival, con un parcial de 16-7 en goles para los catalanes.

Este año, pese a que el Barcelona cayó en Madrid (2-1), en un partido con hasta siete bajas, los azulgranas han rehecho su camino y de los cinco puntos que cedían entonces, están ahora cuatro por arriba en lo más alto de la clasificación.