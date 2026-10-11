El Besiktas de Amir Murillo gana y se pone a un punto del Galatasaray

El Besiktas donde milita Michael Amir Murillo le ganó 2-1 al Kocaelispor en la séptima jornada de la Superliga de Turquía con goles de Orkun Kokcu y de Dusan Vlahovic y con este resultado se ponen a un solo punto del Galatasaray.

El panameño Michael Amir Murillo fue titular y jugó el partido completo en su posición habitual como lateral derecho.

Besiktas se acerca al liderato

Los goles llegaron en la primera parte, al minuto 18' Orkun Kokcu se encargó de abrir el marcador para el Besiktas, pero la reacción de los visitantes fue efectiva al minuto 27' con anotación de Manuel Cafumana.

Al minuto 31' Dusan Vlahovic anotó de penal para devolverle la ventaja a las Águilas Negras y fue suficiente para la victoria y sumar de tres.

Con este resultado, el Besiktas suma 15 puntos en 7 jornadas y quedan a un punto del Galatasaray que empató y tiene 16 unidades.

El club de Amir Murillo tiene compromiso el jueves de Europa League ante el Hoffenheim y la jornada 8 en Turquía la jugarán el lunes 19 de octubre ante el Trabzonspor a las 12:00 pm.