El Botafogo de Kadir Barría anuncia la salida de su entrenador Foto: Botafogo

El Botafogo del delantero panameño Kadir Barría anunció que el argentino Martín Anselmi ya no es el entrenador del primer equipo. La decisión fue comunicada al profesional este domingo por la mañana (22).

"Si bien apreciamos mucho a Anselmi y a su cuerpo técnico, así como su dedicación y ética de trabajo, no vimos la evolución, el progreso ni los resultados que esperamos de un club campeón, y creemos que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos esta temporada y las siguientes. Por lo tanto, el Club buscará otros caminos en su proyecto deportivo", detalló el Fogão en un comunicado.

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"Botafogo agradece a Anselmi y a sus asistentes por sus servicios y les desea éxito en sus futuros proyectos", finalizó.

John Textor y el Departamento de Fútbol están buscando un nuevo entrenador para los retos de la temporada 2026.

Entrenador interino en el Botafogo

Rodrigo Bellão, entrenador del equipo Sub-20, asumirá el cargo de forma interina. El equipo de Botafogo volverá a entrenar el próximo martes (24) en el Botafogo CT.

FUENTE: BOTAFOGO