El Botafogo de Kadir Barría anuncia la salida de su entrenador

El Botafogo del delantero panameño Kadir Barría anunció que el argentino Martín Anselmi ya no es el entrenador del primer equipo. La decisión fue comunicada al profesional este domingo por la mañana (22).
"Botafogo agradece a Anselmi y a sus asistentes por sus servicios y les desea éxito en sus futuros proyectos", finalizó.
John Textor y el Departamento de Fútbol están buscando un nuevo entrenador para los retos de la temporada 2026.
Entrenador interino en el Botafogo
Rodrigo Bellão, entrenador del equipo Sub-20, asumirá el cargo de forma interina. El equipo de Botafogo volverá a entrenar el próximo martes (24) en el Botafogo CT.
FUENTE: BOTAFOGO