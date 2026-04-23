FC Barcelona: João Cancelo vuelve a entrenar con normalidad

El futbolista del FC Barcelona João Cancelo volvió a entrenar con el equipo esta mañana a pesar de haber salido en la primera mitad frente al RC Celta de Vigo por una posible lesión.
Cancelo es pieza clave para los dirigidos por Hansi Flick, tomando protagonismo desde su segunda incorporación a la plantilla desde el 23 de enero del presente año, cedido por el Al-Hilal.
Una baja más para el FC Barcelona podría ser perjudicial
Los blaugranas que no cuentan con dos de sus tres principales atacantes, deben minimizar las bajas hasta lo que resta de temporada para seguir en lo más alto de la tabla.
Raphina que cayó lesionado posterior al partido amistoso de Brasil frente a Francia a finales de marzo del 2026.
Sumado a eso, las alarmas se encendieron ayer en el encuentro donde los azulgranas recibieron al Celta de Vigo, luego que Lamine Yamal se lanzara al suelo justo después de anotar por la vía de penal. El astro de 18 años con gestos de cambio habría confirmado lo peor, estaba roto.
El equipo ahora enfrenta tramo final de la temporada con bajas importantes y su goleador, Robert Lewandowski, con la pólvora mojada.