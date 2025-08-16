El FC Barcelona golea al Mallorca con gran actuación de Lamine Yamal

El FC Barcelona arrancó con pie derecha en la temporada 2025-2026 de LaLiga tras vencer 3-0 de visita al Mallorca en la primera jornada con goles de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal.

El duelo fue bastante accidentando y bajo la polémica, Raphinha abrió el marcador al minuto 7' después de un gran centro de Lamine Yamal para que de cabeza el brasileño celebrara su primer gol de la temporada.

El FC Barcelona consigue los tres puntos

La polémica llega al minuto 23' cuando el jugador del Mallorca Raíllo recibió un fuerte remate en su rostro y quedó en el césped, los jugadores se quedaron esperando el pitazo del árbitro pero este nunca llegó y Ferran Torres sacó un disparo para el segundo tanto.

El Mallorca terminó jugando con 9 jugadores, al minuto 33' fue expulsado con doble amarilla de Manu Mortanes y luego al 39' el VAR mostró una fuerte falta al portero de Muriqi y se le expulsó.

Marcus Rashford ingresó al minuto 68' para su debut oficial con el FC Barcelona.

Lamine Yamal al 90+4' se inventó un golazo sobre el final de partido para darle los primeros tres puntos.

Los blaugranas enfrentarán al Levante el próximo sábado 23 de agosto a las 2:30 pm en la jornada 2 de LaLiga.