El FC Barcelona golea al Mallorca con gran actuación de Lamine Yamal

El FC Barcelona arrancó con pie derecha en la temporada 2025-2026 de LaLiga tras vencer 3-0 de visita al Mallorca en la primera jornada con goles de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal.
El FC Barcelona consigue los tres puntos
La polémica llega al minuto 23' cuando el jugador del Mallorca Raíllo recibió un fuerte remate en su rostro y quedó en el césped, los jugadores se quedaron esperando el pitazo del árbitro pero este nunca llegó y Ferran Torres sacó un disparo para el segundo tanto.
El Mallorca terminó jugando con 9 jugadores, al minuto 33' fue expulsado con doble amarilla de Manu Mortanes y luego al 39' el VAR mostró una fuerte falta al portero de Muriqi y se le expulsó.
Marcus Rashford ingresó al minuto 68' para su debut oficial con el FC Barcelona.
Lamine Yamal al 90+4' se inventó un golazo sobre el final de partido para darle los primeros tres puntos.
Los blaugranas enfrentarán al Levante el próximo sábado 23 de agosto a las 2:30 pm en la jornada 2 de LaLiga.