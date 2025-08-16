Tomás Rodríguez anota un golazo para Monagas en la fecha 7 ante Carabobo

El delantero panameño Tomás Rodríguez anotó un golazo sobre el minuto 47' que le daba ventaja al Monagas SC 1-0 ante el Carabobo en la jornada 7 de la primera división en el fútbol de Venezuela.
Tomás Rodríguez que fue titular con su equipo llegó por izquierda con la individual, recortándole a su rival y sacando el remate perfecto para sumar su quinto gol de la temporada.
El defensor panameño Eduardo Anderson también es titular en el equipo y Jovani Welch fue suplente.
Gol de Tomás Rodríguez ante Carabobo en la Jornada 7
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaEsqDeportiva_/status/1956879784455131518&partner=&hide_thread=false