José Caballero es titular con los Yankees y enfrentará a Iván Herrera en segundo duelo

Los Yankees de Nueva York enfrentan nuevamente a los Cardenales de San Luis, en el segundo duelo de esta rivalidad en la MLB y los panameños José Caballero e Iván Herrera serán titulares con sus respectivos equipos.

José Caballero jugará nuevamente en el jardín derecho en el reemplazo de Aaron Judge que por su lesión en el codo no puede hacer tantos movimientos bruscos por el momento y está como bateador designado.

Duelo de Panas: José Caballero vs Iván Herrera

Por su parte, Iván Herrera será el bateador designado para los Cardenales de San Luis, ambos panameños jugaron de esta misma manera el día viernes, en el primer duelo en el Busch Stadium.

Los Yankees tienen ventaja en esta serie luego de su triunfo 4-3 ante los Cardenales.

El juego arranca a las 6:15 pm hora panameña.