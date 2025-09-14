LaLiga Fútbol Internacional -  14 de septiembre de 2025 - 12:55

El FC Barcelona sale de inicio con Roony Bardghji ante el Valencia

El técnico Hansi Flick confirmó el once inicial del FC Barcelona para recibir al Valencia en el Estadio Johan Cruyff.

El FC Barcelona sale de inicio con Roony Bardghji ante el Valencia

El FC Barcelona sale de inicio con Roony Bardghji ante el Valencia

FOTO: FC BARCELONA

Después de disputar los tres primeros compromisos de la Liga 2025/26 a domicilio, el FC Barcelona jugará en casa por primera vez en el presente curso. El conjunto dirigido por Hansi Flick recibirá la visita del Valencia en la cuarta jornada de la competición doméstica en el Estadio Johan Cruyff (2:00 pm). Un partido que llega después del primer parón de selecciones de la temporada, ante un elenco naranja con caras nuevas.

Los de Hansi Flick buscarán repetir los precedentes del curso anterior. Los culers se vieron las caras con los valencianos en tres ocasiones, dos en Liga y una en Copa del Rey. Y salieron victoriosos de las tres. Además, el balance goleador fue muy favorable a los barcelonistas: 14 tantos a favor y dos en contra. Los marcadores en la competición de la regularidad fueron de 1-2 (en Mestalla) y 1-7 (en Montjuïc), mientras que en el torneo del KO fue de 0-5, en territorio naranja en los cuartos de final.

La gran sorpresa en el once en la de Roony Bardghji, el sueco de 19 años que debutará con el conjunto blaugrana.

Alineación del FC Barcelona vs Valencia

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Casadó, Pedri, Fermín López, Roony, Marcus Rashford y Ferran Torres.

En esta nota:
Seguir leyendo

FC Barcelona: Hansi Flick critica gestión de Lamine Yamal en la Selección de España

FC Barcelona: ¿Por qué jugará vs Valencia en el estadio Johan Cruyff?

FC Barcelona vs Valencia: Fecha, hora y dónde seguir en VIVO J4 de LaLiga

Recomendadas

Últimas noticias