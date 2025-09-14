El FC Barcelona sale de inicio con Roony Bardghji ante el Valencia

Después de disputar los tres primeros compromisos de la Liga 2025/26 a domicilio, el FC Barcelona jugará en casa por primera vez en el presente curso. El conjunto dirigido por Hansi Flick recibirá la visita del Valencia en la cuarta jornada de la competición doméstica en el Estadio Johan Cruyff (2:00 pm). Un partido que llega después del primer parón de selecciones de la temporada, ante un elenco naranja con caras nuevas.
La gran sorpresa en el once en la de Roony Bardghji, el sueco de 19 años que debutará con el conjunto blaugrana.
Alineación del FC Barcelona vs Valencia
Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Casadó, Pedri, Fermín López, Roony, Marcus Rashford y Ferran Torres.