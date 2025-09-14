Allen Córdoba se vuela la cerca en nueva victoria de Diablos Rojos ante Charros

Los Diablos Rojos del México vencieron 7-2 a los Charros de Jalisco en el Juego 3 de la Serie del Rey, con lo que toman ventaja de 3-0 en el duelo por el título de la LMB y en este partido Allen Córdoba conectó otro HR.

La "Pandilla Escarlata" tuvo una ofensiva de 10 hits, cuatro de ellos home runs, actuación que se combinó con salida de 5.0 entradas y solo dos carreras del abridor Brooks Hall, más 4.0 innings en blanco del bullpen, combinación que resultó en una victoria que pone a los Diablos a un triunfo del título y el bicampeonato.

HR de Allen Córdoba

Carlos Pérez se voló la barda en dos ocasiones, Allen Córdoba y José Pirela lo hicieron una vez cada uno para encargarse de seis de las siete anotaciones del México, que ahora tiene un dominio de 27-7 en el balance de carreras admitidas y aceptadas en esta Serie del Rey. Pirela finalizó con cuatro carreras producidas.

El abridor Brooks Hall se encargó de cinco entradas, en las que le pegaron tres hits y aceptó dos anotaciones, con una base y cuatro ponches, un trabajo que le permitió al manager Lorenzo Bundy recurrir a su bullpen en el orden en que lo ha usado en estos playoffs: Kevin Gordy, Jimmy Yacabonis, JC Mejía y Tomohiro Anraku (todos con una entrada sin daño).

FUENTE: Diablos Rojos de México