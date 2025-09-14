LPF: CAI anuncia la salida de Franklin Narváez

El Club Atlético Independiente (CAI) de La Chorrera hace oficial la salida del profesor Franklin Narváez y su cuerpo técnico del equipo profesional luego de sumar 168 partidos donde alcanzó 80 victorias, 37 empates y 47 derrotas.

Comunicado del CAI Tras conversaciones con el profesor Narváez, se llegó a un acuerdo para que no continuará a cargo del primer equipo. Queremos agradecer de manera infinita al profesor por su entrega, compromiso y por llevarnos a los más alto del futbol nacional con sus 4 títulos en la Liga Panameña de Futbol.

