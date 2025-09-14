LPF: CAI anuncia la salida de Franklin Narváez

El Club Atlético Independiente (CAI) de La Chorrera hace oficial la salida del profesor Franklin Narváez y su cuerpo técnico del equipo profesional luego de sumar 168 partidos donde alcanzó 80 victorias, 37 empates y 47 derrotas.
En los próximos días estaremos informando de que manera y quiénes se mantendrán vinculados al club en nuestras categorías menores y continuarán trabajando para el desarrollo de jugadores. Han sido muchos años de crecimiento continuo, donde bajo la dirección del profesor Franklin Narváez mostramos una de nuestras mejores versiones futbolísticas. Desde su primer campeonato en el clausura 2022, hasta el primer tricampeonato para un técnico panameño y chorrerano.