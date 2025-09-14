Naoya Inoue retuvo corona indiscutida al vencer ampliamente por decisión a Murodjon Akhmadaliev

El japonés Naoya Inoue mantuvo su invicto y su corona indiscutida en el peso supergallo al vencer al uzbeko Murodjon Akhmadaliev por decisión unánime.

Los jueces anotaron en las tarjetas: 117-111, 118-110 y 118-110 en una velada donde hubo triple choque titular en el IG Arena de Nagoya.

Esta fue el combate número veinticuatro de Inoue en una pelea por el título mundial, distribuido en cuatro divisiones.

El "Monstruo" ahora tiene marca de (31-0, 28 KOs) y con el título indiscutido en los supergallos, ya cuenta con cinco defensas desde que ganó por KO a Marlon Tapales en el 2023 donde unificó sus cuatro campeonatos.

“Estaba muy motivado para enfrentar a un boxeador tan bueno como Akhmadaliev. Gracias a él pude mostrar mi mejor versión”, expresó Inoue, que registró su tercera victoria este año.