El Norwich City superó al Blackburn Rovers con José Córdoba en el banquillo

El defensor panameño José Córdoba y el Norwich City, enfrentaron al Blackburn Rovers en la fecha 4 de la Championship.

FOTO: JOSÉ CÓRDOBA

Con dos anotaciones del estadounidense Josh Sargent (45'-90+1), el Norwich City del defensor panameño José Córdoba venció por marcador de 2-0 al Blackburn Rovers en la jornada 4 de la English Football League Championship de Inglaterra.

'Coto' Córdoba no sumó minutos y se quedó esperando la oportunidad en el banquillo del Ewood Park.

Con este resultado, los canarios marchan en la undécima posición con 6 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar José Córdoba con el Norwich City?

El seleccionado nacional de 24 años y los Canarios volverán a jugar el sábado 13 de septiembre ante el Coventry City en la quinta fecha de la Championship.

El choque iniciará a la 9:00 a.m. y tendrá como escenario el Coventry Building Society Arena.

Ahora, Córdoba viajará para concentrarse con la selección de Panamá, de cara a los partidos de las Eliminatorias CONCACAF ante Surinam (4 de septiembre) y Guatemala (8 de septiembre).

