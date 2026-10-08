¿El próximo fichaje estelar de Netflix es la Champions League?

La plataforma de streaming Netflix busca consolidar su estrategia de expansión hacia los eventos deportivos en directo, un terreno en el que ya ha dado pasos importantes con acuerdos recientes como la transmisión de la Copa Oro y la Liga de Naciones de la CONCACAF en México.
Netflix se encuentra en negociaciones con la Champions League
Por el momento, todo se mantiene en la fase de reportes, análisis internos y planes de puja. La UEFA aún tiene pendiente estructurar formalmente las licitaciones y los paquetes que pondrá sobre la mesa para este nuevo ciclo comercial. De concretarse, marcaría un antes y un después en la televisión deportiva y el entretenimiento digital.