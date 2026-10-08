¿El próximo fichaje estelar de Netflix es la Champions League? IA

La plataforma de streaming Netflix busca consolidar su estrategia de expansión hacia los eventos deportivos en directo, un terreno en el que ya ha dado pasos importantes con acuerdos recientes como la transmisión de la Copa Oro y la Liga de Naciones de la CONCACAF en México.

Entre los puntos clave de este movimiento destaca el alcance global que la compañía analiza para adquirir paquetes y llevar partidos a millones de hogares a nivel internacional, plantándole cara de forma directa a otros gigantes del entretenimiento y del streaming como Amazon Prime Video y Disney+. La ambición económica de la UEFA que por su parte, el organismo rector del fútbol europeo busca renovar por completo su modelo comercial para el ciclo que arranca en 2027, con la firme meta de superar la barrera histórica de los 5.000 millones de euros anuales en ingresos por sus competiciones de clubes.

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