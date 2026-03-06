El PSG cae ante el Mónaco en la jornada 25 de Ligue 1

Doblegado por sus propios errores, sobre todo el primero de Zaire Emery en el 0-1, el PSG alimentó de nuevo la duda en su liderato en la liga francesa, derrotado en el Parque de los Príncipes por 1-3 por el Mónaco, que ya lo ganó en la primera vuelta, volvió a hacerlo y se tomó la revancha de la Liga de Campeones.

Un golpe para el equipo parisino, con cuatro puntos de renta en la cima a la espera del partido de esta jornada del Lens. Quizá con un resultado excesivo en contra, por más méritos que acumuló sobre la portería contraria, sin la pegada que sí tuvo su rival, pero también con los fallos atrás que no concedió el Mónaco. La diferencia en el marcador, mientras asoma el Chelsea en los octavos de final de la máxima competición europea.

Con el 0-0, el Paris Saint-Germain fue superior. Menos al inicio, cuando más inquietud sintió Safonov en su portería, el vigente campeón fue desbordante, veloz, incisivo, ambicioso... Su banda izquierda, con la suma de Nuno Mendes, un portento físico, técnico y trepidante, con Kvaratskhelia fue imparable para el Mónaco en el primer tramo. Pero le faltó entonces el gol, por unos centímetros, por un mal pase final, por una elección errónea. Y lo pagó.

En el otro área no fue contundente tampoco. El 0-1 señaló inevitablemente a Zaire-Emery, que se excedió dentro del área. Un regate, dos... Al tercero perdió el balón. El rechace cayó a Balogun, que la dejó atrás a la llefada de Akliouche, que nada más tuvo que batir a Safonov entre el desconsuelo, consciente del tremendo fallo, del centrocampista y la cara de incredulidad de varios de sus compañeros. Era el minuto 27. Quedaba mucho partido.

El Mónaco le da el golpe al PSG

Sin embargo, el inicio de la segunda parte reafirmó al Mónaco, con el 0-2 de Golovic, al que entregó el balón un mal despeje (o pase) de Vitinha. Lo aprovechó de nuevo el conjunto visitante, con dos goles de ventaja en el minuto 55, certero y oportuno cuando debió serlo, como ocurrió también cuando encajó el 1-2 de Barcola. El 1-3 lo marcó instantes después.

Tuvo fortuna entonces, con el remate desde lejos de Balogun que desvió decisivamente Pacho para superar la intuición de Safonov y con la victoria de prestigio, la cuarta consecutiva del Mónaco, con cuatro tiros a portería, tres goles, un remate al larguero que pudo ser el 1-4 y una reacción evidente. Por contra, sufrió dos lesiones. Una de Vanderson, al cuarto de hora, y otra de Caio Henrique, al inicio del segundo acto.