FUTBOL Fútbol Internacional -  29 de abril de 2026 - 08:51

El PSG gana el partido pero pierde a Hakimi

El PSG ganó el primer duelo de la serie por semifinales de la Champions League pero perdió a su lateral izquierdo Achraf Hakim.

Achraf Hakim preocupa al PSG

Achraf Hakim preocupa al PSG

FOTO: FRANCK FIFE / AFP

El marroquí partió de titular pero, no pudo terminar el encuentro por una posible lesión en la parte posterior del muslo izquierdo a la altura del minuto 80' que le impidió continuar el encuentro despertando las alertas de cara al partido de vuelta que se disputará en Alemania.

Achraf Hakim preocupa al PSG

El capitán de la Selección de Marruecos salió enojado del encuentro luego de no poder finalizar el partido frente al Bayern Múnich por las semifinales de la Champions League según adelanta Espn.

El jugador que juega por la lateral derecha se sumó a la presión alta, posterior a una perdida de balón pero en el intento se vio obligado a desplomarse a la grama con gestos de dolor y llevando su mano izquierda a la parte posterior del muslo izquierdo.

Hakimi parece no estar disponible para los siguientes encuentros en casa frente al Lorient y de domicilio en Alemania cuando les toque cerrar la vuelta de semifinales ante el Bayern Múnich.

Los parisinos mantienen una ventaja por la minina luego de vencer a los bávaros por 5-4 en un partido de alto nivel.

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