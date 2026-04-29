UCL Champions League -  29 de abril de 2026 - 08:17

Champions League: Partidos para hoy miércoles 29 de abril

Este miércoles 29 de abril se jugará la segunda llave de semifinal de Champions League con el Atlético de Madrid ante Arsenal.

Champions League: Partidos para hoy miércoles 29 de abril

Champions League: Partidos para hoy miércoles 29 de abril

El estadio Metropolitano, lleno, expectante y ambicioso, espera este miércoles su noche más grande, toda una semifinal de la Champions League que supone un desafío total para el Atlético de Madrid, pero también para el Arsenal, ante Julián Álvarez, Antoine Griezmann y un ambiente volcánico este miércoles 29 de abril.

El partido de los partidos de los últimos tiempos en el conjunto rojiblanco, que no pisaba unas semifinales de la 'Champions' desde 2016-2017, justo al año siguiente de jugar la última de sus tres finales en el torneo, dos con Diego Simeone. Las tres las perdió de forma cruel para crear tanta atracción como desconsuelo cada vez que abordó de nuevo tal reto.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko o Molina, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Baena o Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze.

Partido para hoy en Champions League

  • Atlético de Madrid vs Arsenal: 2:00 pm en Champions League

FUENTE: EFE

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