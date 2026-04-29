Champions League: Partidos para hoy miércoles 29 de abril

El estadio Metropolitano, lleno, expectante y ambicioso, espera este miércoles su noche más grande, toda una semifinal de la Champions League que supone un desafío total para el Atlético de Madrid, pero también para el Arsenal, ante Julián Álvarez, Antoine Griezmann y un ambiente volcánico este miércoles 29 de abril.
Alineaciones probables:
Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko o Molina, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Baena o Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze.
Partido para hoy en Champions League
- Atlético de Madrid vs Arsenal: 2:00 pm en Champions League
FUENTE: EFE