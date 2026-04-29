Champions League: Partidos para hoy miércoles 29 de abril

El estadio Metropolitano, lleno, expectante y ambicioso, espera este miércoles su noche más grande, toda una semifinal de la Champions League que supone un desafío total para el Atlético de Madrid, pero también para el Arsenal, ante Julián Álvarez, Antoine Griezmann y un ambiente volcánico este miércoles 29 de abril.

El partido de los partidos de los últimos tiempos en el conjunto rojiblanco, que no pisaba unas semifinales de la 'Champions' desde 2016-2017, justo al año siguiente de jugar la última de sus tres finales en el torneo, dos con Diego Simeone. Las tres las perdió de forma cruel para crear tanta atracción como desconsuelo cada vez que abordó de nuevo tal reto.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse