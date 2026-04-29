Mundial 2026: Estrellas lesionadas que se perderán el torneo y otras dudas

A pocos días del comienzo del Mundial 2026 no hay selección que no se haya visto golpeada por las lesiones, en el mes de abril se dieron una gran cantidad para países como Brasil, Alemania y España.

Alemania : "Gnabry va a ser un jugador importante en esta selección". Las palabras del técnico, Julian Naggelsman, quedaron sin efecto desde el 18 de abril, cuando el centrocampista se rompió el aductor de la pierna derecha en un entrenamiento.

Alemania está, además, pendiente de André Ter Stegen, que aceptó una cesión al Girona para tener minutos y se rompió el isquitibial izquierdo en el segundo partido, ante el Oviedo a mediados de febrero, y de comprobar el alcance de la lesión de Kai Havertz.

Argentina: Sin los jóvenes Valentín Carboni y Joaquín Panichelli (rotura de ligamentos), la principal preocupación de Lionel Scaloni es la recuperación del 'Cuti' Romero, que el 12 de abril sufrió un esguince del ligamento colateral de la rodilla derecha y precisa entre 5 y 8 semanas de recuperación.

Brasil: Carlo Ancelotti perdió en marzo a Rodrygo (ligamento cruzado) y mantiene la duda de si incluir a Estevao, lesionado en los isquiotibiales el 18 de abril y que llegaría a la fase eliminatoria, pero el gran golpe ha sido la lesión de Militao, operado el martes en Finlandia de la rotura de un tendón en el bíceps femoral izquierdo.

¿Países con lesionados a poco del Mundial 2026?

España: Luis de la Fuente no podrá contar con Samu Agheowa (rotura del ligamento cruzado) y está pendiente de la evolución de Mikel Merino, que sufrió una fractura por estrés en el pie derecho en febrero y podría llegar al Mundial, pero el principal desvelo, en estos momentos, es la recuperación de Lamine Yamal, que con una lesión en el bíceps femoral izquierdo no jugará más este curso con el Barcelona pero sí espera estar totalmente recuperado para el Mundial.

Francia: La rotura del tendón de Aquiles descarta a Hugo Ekitike (17 goles con el Liverpool), mientras alarman las molestias físicas de Kylian Mbappé, que no regresará con el Real Madrid hasta el Clásico liguero del 10 de mayo.

Inglaterra: Los constantes problemas físicos de Declan Rice y Bukayo Saka y el incierto alcance de la dolencia de Eberechi Eze han provocado que el seleccionador, Thomas Tuchel, asegure que su principal temor, a pocos días del comienzo del Mundial, son las lesiones, porque hay jugadores que concluirán la temporada con 70 partidos.

Además de estos, Colombia vive pendiente del momento físico de James Rodríguez; Ecuador casi ha descartado a Patrik Mercado, que iba a ser fichado en junio por el Sevilla; Turquía no puede asegurar el concurso de Arda Güler, al igual que Japón con Minamino y los Países Bajos han confirmado la ausencia de Xavi Simons. No hay selección que no se vea afectada por el 'virus' de final de campaña