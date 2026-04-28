Champions League: XI confirmados de PSG y Bayern Múnich en semifinal de ida FOTO: UEFA

El PSG recibirá al Bayern Múnich en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026, el martes 28 de abril en el Parque De Los Príncipes (2:00 pm).

Este es el decimosexto enfrentamiento entre el Paris y el Bayern en competiciones de la UEFA, todos ellos en la Champions League, con un balance a favor del Bayern (9-6) y cinco victorias consecutivas a su favor, incluida la de esta temporada por 1-2 en París en la jornada 4.

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