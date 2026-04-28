Champions League: XI confirmados de PSG y Bayern Múnich en semifinal de ida

El PSG recibirá al Bayern Múnich en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026, el martes 28 de abril en el Parque De Los Príncipes (2:00 pm).
En sus tres enfrentamientos de la fase eliminatoria, el Bayern se impuso en la final de 2020 (1-0) y en los octavos de final de la temporada 2022/23 (3-0 en el global), mientras que el Paris se clasificó en los cuartos de final de la temporada 2020/21 gracias al valor doble de los goles marcados a domicilio tras un empate 3-3 en el global.
ALINEACIÓN DEL PSG Y BAYERN MÚNICH EN LA CHAMPIONS LEAGUE
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.
Bayern Múnich: Neuer; Stanišic, Upamecano, Tah, Alphonso Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.