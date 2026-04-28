CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  28 de abril de 2026 - 12:55

Champions League: XI confirmados de PSG y Bayern Múnich en semifinal de ida

Repasa las alineaciones del PSG y Bayern Múnich en la semifinal de ida de la UEFA Champions League 2025-2026.

Champions League: XI confirmados de PSG y Bayern Múnich en semifinal de ida
Champions League: XI confirmados de PSG y Bayern Múnich en semifinal de idaFOTO: UEFA

El PSG recibirá al Bayern Múnich en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026, el martes 28 de abril en el Parque De Los Príncipes (2:00 pm).

Este es el decimosexto enfrentamiento entre el Paris y el Bayern en competiciones de la UEFA, todos ellos en la Champions League, con un balance a favor del Bayern (9-6) y cinco victorias consecutivas a su favor, incluida la de esta temporada por 1-2 en París en la jornada 4.

En sus tres enfrentamientos de la fase eliminatoria, el Bayern se impuso en la final de 2020 (1-0) y en los octavos de final de la temporada 2022/23 (3-0 en el global), mientras que el Paris se clasificó en los cuartos de final de la temporada 2020/21 gracias al valor doble de los goles marcados a domicilio tras un empate 3-3 en el global.

ALINEACIÓN DEL PSG Y BAYERN MÚNICH EN LA CHAMPIONS LEAGUE

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

Bayern Múnich: Neuer; Stanišic, Upamecano, Tah, Alphonso Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.

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