El Real Madrid superó al Elche y sigue de cerca al FC Barcelona

El Real Madrid derrotó 4-1 al Elche en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido que encarriló en la recta final del primer acto con tantos de Antonio Rüdiger y Fede Valverde, y en el que Álvaro Arbeloa pudo reservar jugadores en la segunda mitad, acabando el encuentro con siete canteranos y un gran gol de Arda Güler desde su propio campo.
Gran momento para Fede Valverde con el Real Madrid
El tanto de Rüdiger, con un potente derechazo a los 39 minutos, abrió el camino de un triunfo plácido, que extendió Fede Valverde con un disparo a una escuadra a un minuto del descanso, para cerrar su gran semana tras el triplete al City.
En el segundo acto, Dean Huijsen marcó de cabeza el tercero a los 66 minutos, el canterano Manuel Ángel lo hizo en su propia portería antes del gol del partido, desde más de 60 metros de Güler que cerró la goleada.
FUENTE: EFE