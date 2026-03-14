LALIGA Fútbol Internacional -  14 de marzo de 2026 - 17:09

El Real Madrid superó al Elche y sigue de cerca al FC Barcelona

El conjunto del Real Madrid sacó tres puntos de local ante el Elche en la jornada 28 de LaLiga de España.

El Real Madrid superó al Elche y sigue de cerca al FC Barcelona

El Real Madrid superó al Elche y sigue de cerca al FC Barcelona

FOTO: EFE / Chema Moya.

El Real Madrid derrotó 4-1 al Elche en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido que encarriló en la recta final del primer acto con tantos de Antonio Rüdiger y Fede Valverde, y en el que Álvaro Arbeloa pudo reservar jugadores en la segunda mitad, acabando el encuentro con siete canteranos y un gran gol de Arda Güler desde su propio campo.

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No acusó las bajas, hasta diez, ni el cansancio del desgaste realizado en la Liga de Campeones el Real Madrid, que estrecha el cerco a un punto respecto al Barcelona, que se enfrenta el domingo al Sevilla.

Gran momento para Fede Valverde con el Real Madrid

El tanto de Rüdiger, con un potente derechazo a los 39 minutos, abrió el camino de un triunfo plácido, que extendió Fede Valverde con un disparo a una escuadra a un minuto del descanso, para cerrar su gran semana tras el triplete al City.

En el segundo acto, Dean Huijsen marcó de cabeza el tercero a los 66 minutos, el canterano Manuel Ángel lo hizo en su propia portería antes del gol del partido, desde más de 60 metros de Güler que cerró la goleada.

FUENTE: EFE

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