El Real Madrid superó al Levante en el estreno goleador de Franco Mastantuono

Con goles de Franco Mastantuono, Vinícius Jr y un doblete de Kylian Mbappé en el Estadio Ciutat de València, el Real Madrid venció 4-1 al Levante UD en la sexta jornada de LaLiga de España 2025-2026.

¡VICTORIA CON GOLEADA! El Real Madrid venció 4-1 al Levante en la jornada 6 de #LaLiga Doblete de Mbappé, gol de Vini Jr y otro de Mastantuono. #FutbolRPC pic.twitter.com/DmseMA1gmk

Los locales comenzaron amenazando la portería del guardameta Thibaut Courtois con varios remates que pasaron cerca del arco, pero los merengues encontraron la reacción con un golazo de tres dedos del brasileño al minuto 28'.

El estreno goleador de Franco Mastantuono en el Real Madrid

El técnico Xabi Alonso volvió a darle la confianza al joven de 18 años para ser titular y el argentino respondió de gran manera, marcando de pierna derecha su primer gol con la camiseta blanca sobre el minuto 38'.

La anotación llegó en una fecha especial, donde se cumplen 72 años del debut de Alfredo Di Stéfano con los blancos.

En el segundo tiempo, el Levante descontó al 54' por medio de Etta Eyong, sin embargo, Kylian Mbappé (64') puso el tercero desde el punto penal y el cuarto con un disparo de pierna derecha, tras quitarse al portero al 66'.

Con este resultado, el Madrid mantiene paso perfecto en el campeonato español con 18 puntos en 6 fechas disputadas.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

El onceno madrileño jugará este sábado 27 de septiembre ante el Atlético de Madrid, desde las 9:15 a.m. en el Riyadh Air Metropolitano.