Real España vs CD Plaza Amador: Fecha, hora y dónde seguir Copa Centroamericana

La Copa Centroamericana 2025 continúa con el Real España recibiendo al CD Plaza Amador en el partido de ida de su serie de Cuartos de Final, el miércoles en el Estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula, Honduras.

CD Plaza Amador debutó en la CCAC ganando el Grupo A con un perfecto 4-0-0 y 12 puntos. El club se convirtió en el primer debutante panameño en ganar su grupo, y el segundo equipo en la historia del torneo en ganar sus cuatro partidos de la Fase de Grupos. Everardo Rose lidera al equipo con cuatro goles y está empatado en el segundo lugar de los máximos anotadores. Rose también aportó dos asistencias en la fase inicial.

Real CD España hará su debut en la Fase de Eliminación Directa tras finalizar en el segundo lugar del Grupo B con seis puntos y un récord de 2-0-2. El mediocampista Jhow Benavídes registró cuatro asistencias durante la Fase de Grupos y lidera la edición 2025 de la CCAC en ese departamento. Gustavo Souza es el máximo goleador del equipo con tres anotaciones.

Real España vs CD Plaza Amador: Fecha, hora y dónde seguir ida de cuartos de final de Copa Centroamericana

Fecha: Miércoles, 24 de septiembre de 2025

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 Hora: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Lugar: Estadio Francisco Morazán

Estadio Francisco Morazán Dónde seguir: RPC Radio y rpctv.com

FUENTE: CONCACAF