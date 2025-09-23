Atlético de Madrid vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver jornada 7 de LaLiga FOTO: LALIGA

El onceno del Real Madrid visitará el Riyadh Air Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid en la séptima jornada de LaLiga de España 2025-2026.

Los merengues tienen pleno de victorias en el campeonato español en seis fechas y 18 puntos, luego de vencer 4-1 al Levante el martes con goles de Franco Mastantuono, Vinícius Jr y un doblete de Kylian Mbappé.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse