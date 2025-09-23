El onceno del Real Madrid visitará el Riyadh Air Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid en la séptima jornada de LaLiga de España 2025-2026.
Por su parte, el conjunto "Colchonero", obligado a ganar después de sumar 6 unidades, se enfrentará al Rayo Vallecano el miércoles desde las 2:30 p.m. en el mismo escenario que chocarán contra los blancos.
ATLÉTICO DE MADRID VS REAL MADRID: FECHA, HORA Y DÓNDE VER JORNADA 7 DE LALIGA
- Fecha: Sábado, 27 de septiembre de 2025
- Hora: 9:15 a.m.
- Lugar: Riyadh Air Metropolitano
- Dónde seguir: Sigue las acciones por las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com