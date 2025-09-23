Ismael Díaz anota con el Club León ante el Mazatlán de Bárcenas

El delantero panameño Ismael Díaz marcó un tanto para la ventaja del Club León 2-0 ante el Mazatlán donde milita su compatriota Édgar Yoel Bárcenas, por la jornada 10 de la Liga MX.

James Rodríguez abrió el marcador desde el punto penal 45+2' y luego tres minutos después asistió al panameño con el segundo tanto del partido y para aumentar su cuota goleadora.

Ismael Díaz anotó este gol de cabeza y tenía un grado de dificultad por la velocidad de la pelota y respondió de buena forma.

Ismael Díaz anota otro gol con el León

El Príncipe que es una pieza clave para Thomas Christiansen no tuvo sus mejores partidos en las pasadas jornadas de eliminatorias, sin embargo tiene para arreglarlo el próximo 10 y 14 de octubre cuando visiten a El Salvador y reciba a Surinam en el estadio Rommel Fernández.