El AC Milan no tuvo problemas para avanzar a octavos en la Copa de Italia

Un AC Milan muy superior en el Estadio de San Siro, logró su boleto a los octavos de final de la Copa de Italia.

El AC Milan, subcampeón de la Copa de Italia la temporada pasada, entró con paso firme en la edición 2025-2026 del torneo al derrotar al Lecce por 3-0 este martes en San Siro.

El equipo rossonero, que recuperó para la ocasión a su arquero francés Mike Maignan, que había estado lesionado en el gemelo, se impuso con goles del mexicano Santiago Giménez (20), del francés Nkunku, su primer gol desde su llegada al equipo lombardo procedente del Chelsea (51), y del estadounidense Christian Pulisic (64).

El rival del AC Milan en los octavos de final

En octavos de final, en diciembre, el Milan se medirá a la Lazio. En esa fase de la competición entrarán en liza los ocho primeros clasificados la temporada pasada en liga, entre ellos el vigente campeón Nápoles, y el ganador de la última 'Coppa', el Bolonia.

La segunda ronda de la Copa de Italia prosigue miércoles y jueves, con dos duelos entre clubes de la Serie A, Como-Sassuolo y Torino-Pisa.

FUENTE: AFP

