El Real Madrid y sus jugadores reaccionan al fallecimiento de Jesús de Miguel

Los jugadores del Real Madrid , encabezados por el francés Kylian Mbappé , tuvieron mensajes de recuerdo y homenaje para el futbolista del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido este martes tras un choque con el guardameta del Andorra , y el equipo guardó un minuto de silencio en su honor antes del entrenamiento.

"Mucha tristeza. No hay palabras. DEP", publicó el delantero francés en su cuenta personal de la red social Instagram. También sus compañeros Thibaut Courtois y Álvaro Carreras quisieron dedicarle unas palabras al delantero.

"Muy triste la noticia. Un abrazo a sus compañeros, familia y amigos. Descansa en paz, Jesús", escribió el guardameta belga. "Mucho dolor y tristeza por la pérdida de un compañero de profesión. Todo mi cariño y apoyo a su familia, amigos y al Tenerife en estos momentos tan difíciles. DEP", añadió Carreras.

Más reacciones del Real Madrid

Otros integrantes de la plantilla blanca como Asencio, Cucurella, Mendy, Thiago Pitarch o Carlos Espí, compartieron la publicación del Tenerife que confirmaba la triste noticia acompañada de las siglas "DEP" (descanse en paz) y emoticonos de cariño y recuerdo.

Denzel Dumfries y Brahim, por su parte, republicaron en sus cuentas la publicación del Real Madrid en la que el club blanco compartía el minuto de silencio guardado por el primer equipo masculino antes de su sesión de entrenamiento de esta mañana en Valdebebas.

Además, la entidad había compartido un comunicado pocos minutos después de conocerse el fallecimiento: "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del C. D. Tenerife. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos. Jesús de Miguel ha fallecido a los 30 años de edad. Descanse en paz".

FUENTE: EFE