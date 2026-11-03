Jesús de Miguel: FC Barcelona, Piqué y otros clubes lamentan su partida

Numerosos clubes de fútbol españoles, de Primera y Segunda División, también de otros países, e instituciones expresaron este martes su pesar por el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y trasladaron su pésame y solidaridad hacia la entidad tinerfeña y la familia del jugador.

La reacción unánime a través de las redes sociales tuvo lugar nada más conocerse la muerte de De Miguel en el hospital de Santa Cruz de Tenerife donde fue ingresado a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra, cuando fue arrollado por el portero Jesús Owono en un balón dividido.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad", fue el mensaje del CD Tenerife en el que anunció el fallecimiento esta mañana (...) No hay palabras de consuelo, no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", señaló el club tinerfeño en X.

El FC Andorra fue de los primeros en transmitir su dolor por la pérdida: "Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz".

"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús", fue el mensaje del presidente del equipo andorrano y exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué.

El Real Madrid lamentó "profundamente" el fallecimiento y mostró sus "condolencias y cariño" a sus familiares, compañeros y su club, en la misma línea que el Atlético de Madrid, que se unió al dolor por la pérdida y transmitió su "más sentido pésame".

Mensaje del FC Barcelona

El FC Barcelona lamentó la "trágica noticia" y envió su "apoyo y ánimo" a la familia y amigos del jugador en "estos momentos tan difíciles".

Clubes de Primera y Segunda División se adhirieron a las muestras de cariño y pésame por lo ocurrido, al igual que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien dijo estar "profundamente entristecido" por "el terrible dolor de una pérdida irreparable", un sentimiento compartido con el Consejo Superior de Deportes (CSD).

"El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel. Desolados por la triste noticia, desde la RFEF queremos expresar nuestro más profundo pesar por su fallecimiento en el día de hoy", reza el mensaje en X de la Real Federación Española de Fútbol.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), de la que De Miguel era vocal en su directiva, expresó su "inmensa tristeza" y subrayó que "el vacío que deja es enorme".

"Su compromiso con el colectivo de futbolistas y su pasión por el fútbol permanecerán por siempre con nosotros", añade el texto del sindicato de futbolistas.

De Miguel, de 30 años, militó en varios clubes madrileños, como el Unión Adarve, desde el que señalaron: "No tenemos palabras… Jesús, dejas un vacío enorme. Te vas antes de tiempo. Estamos rotos. Toda la fuerza y el cariño para su familia y amigos. Descansa en paz".

La Federación de Fútbol de Madrid también se sumó al recuerdo: "Jesús deja una profunda huella en numerosos clubes madrileños y de toda España, así como en todas aquellas personas que tuvieron la fortuna de compartir con él su camino en el mundo del fútbol".

Entidades como la Liga F o la Asociación Española de Árbitros de Fútbol, y jugadores como Aymeric Laporte, del Athletic Club, o el madridista Éder Militao, también mostraron su pesar.

Pedro Rodríguez, el jugador canario campeón del mundo con España en 2010 y quien se retiró del fútbol hace pocas semanas, afirmó: "Muy afectado por el fallecimiento de Jesús. Todo mi cariño y amor para su familia y amigos por esta pérdida irremplazable. Un abrazo muy fuerte a todo el tinerfeñismo".

Clubes extranjeros como el Manchester United, el Liverpool, el Olympique de Marsella, el Ajax, el Nápoles, el Fenerbahçe o la Bundesliga también publicaron muestras de solidaridad y ánimo.

FUENTE: EFE