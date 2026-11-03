Champions League: Partidos para hoy martes 3 de noviembre

La UEFA Champions League continúa este martes 3 de noviembre con nueve emocionantes encuentros correspondientes a la cuarta jornada de la fase de liga, donde varios gigantes europeos buscarán sumar puntos importantes en su camino hacia la clasificación.
El choque más importante para los panameños será el del Lask Linz de Andrés Andrade contra el Slovan Bratislava de Cristian Martínez y César Blackman.
Partidos para hoy 3 de noviembre en la Champions League
- 12:45 p.m. | Galatasaray vs Stuttgart
- 12:45 p.m. | Shakhtar Donetsk vs Sporting Lisboa
- 3:00 p.m. | Feyenoord vs Inter de Milán
- 3:00 p.m. | Bodo/Glimt vs Lille
- 3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Bayern Múnich
- 3:00 p.m. | Villarreal vs PSG
- 3:00 p.m. | FC Barcelona vs Aston Villa
- 3:00 p.m. | Manchester United vs Roma
- 3:00 p.m. | LASK vs Slovan Bratislava