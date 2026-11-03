UCL Champions League -  3 de noviembre de 2026 - 07:55

Champions League: Partidos para hoy martes 3 de noviembre

Repasa a continuación los partidos y horarios de la jornada 4 para este martes 3 de noviembre en la Champions League.

Champions League: Partidos para hoy martes 3 de noviembre

Champions League: Partidos para hoy martes 3 de noviembre

FOTO: IA

La UEFA Champions League continúa este martes 3 de noviembre con nueve emocionantes encuentros correspondientes a la cuarta jornada de la fase de liga, donde varios gigantes europeos buscarán sumar puntos importantes en su camino hacia la clasificación.

La actividad comenzará desde las 12:45 p.m. (hora de Panamá) con dos compromisos, mientras que los otros siete partidos se disputarán a partir de las 3:00 p.m.

El choque más importante para los panameños será el del Lask Linz de Andrés Andrade contra el Slovan Bratislava de Cristian Martínez y César Blackman.

Partidos para hoy 3 de noviembre en la Champions League

  • 12:45 p.m. | Galatasaray vs Stuttgart
  • 12:45 p.m. | Shakhtar Donetsk vs Sporting Lisboa
  • 3:00 p.m. | Feyenoord vs Inter de Milán
  • 3:00 p.m. | Bodo/Glimt vs Lille
  • 3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Bayern Múnich
  • 3:00 p.m. | Villarreal vs PSG
  • 3:00 p.m. | FC Barcelona vs Aston Villa
  • 3:00 p.m. | Manchester United vs Roma
  • 3:00 p.m. | LASK vs Slovan Bratislava

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