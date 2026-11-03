Champions League: Partidos para hoy martes 3 de noviembre FOTO: IA

La UEFA Champions League continúa este martes 3 de noviembre con nueve emocionantes encuentros correspondientes a la cuarta jornada de la fase de liga, donde varios gigantes europeos buscarán sumar puntos importantes en su camino hacia la clasificación.

La actividad comenzará desde las 12:45 p.m. (hora de Panamá) con dos compromisos, mientras que los otros siete partidos se disputarán a partir de las 3:00 p.m.

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