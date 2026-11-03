NFL Fútbol Americano NFL -  3 de noviembre de 2026 - 07:54

NFL: Partidos de la semana 9 en la National Football League

La actividad de la semana 9 comenzará el 5 de noviembre con el Jaguars vs Ravens en el Thursday Night Football de la NFL.

NFL: Partidos de la semana 9 en la National Football League

NFL: Partidos de la semana 9 en la National Football League

La NFL se prepara para una nueva jornada de emociones con la disputa de la Semana 9 de la temporada regular, que contará con una cartelera de encuentros desde el jueves 5 hasta el lunes 9 de noviembre.

La programación presenta duelos interesantes entre equipos de distintas divisiones, con enfrentamientos como Ravens contra Jaguars, Chiefs frente a Jets, Eagles ante Giants y Vikings contra Bills, que cerrará la jornada.

Partidos de la Semana 9 de la NFL

Jueves 5 de noviembre

- 8:15 p.m. – Jacksonville Jaguars vs. Baltimore Ravens.

Domingo 8 de noviembre

  • 9:30 a.m. – Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons (Madrid).

  • 1:00 p.m. – Cleveland Browns vs. New Orleans Saints.

  • 1:00 p.m. – Dallas Cowboys vs. Indianapolis Colts (en vivo por RPC)

  • 1:00 p.m. – Denver Broncos vs. Carolina Panthers.

  • 1:00 p.m. – Detroit Lions vs. Miami Dolphins.

  • 1:00 p.m. – New York Giants vs. Philadelphia Eagles.

  • 1:00 p.m. – New York Jets vs. Kansas City Chiefs.

  • 1:00 p.m. – Los Angeles Rams vs. Washington Commanders.

  • 4:05 p.m. – Houston Texans vs. Los Angeles Chargers.

  • 4:25 p.m. – Las Vegas Raiders vs. San Francisco 49ers.

  • 4:25 p.m. – Green Bay Packers vs. New England Patriots.

  • 4:25 p.m. – Arizona Cardinals vs. Seattle Seahawks.

  • 8:20 p.m. – Tampa Bay Buccaneers vs. Chicago Bears.

Lunes 9 de noviembre

- 8:15 p.m. – Buffalo Bills vs. Minnesota Vikings.

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