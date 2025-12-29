El Saprissa anuncia el fichaje de Tomás Rodríguez por un año

El Deportivo Saprissa le da la más cordial bienvenida al delantero panameño Tomás Rodríguez Mena, quien se suma a nuestro club por un periodo de un año en condición de préstamo.

"Hemos seguido la pista de Tomás desde junio de este año y por diferentes razones no logramos traerlo antes. Hoy estamos felices de contar con un jugador de su categoría. Las negociaciones se han dado de forma directa entre Saprissa y el jugador. El club Sporting San Miguelito ha sido facilitador en esta operación entre las parte, sin obtener beneficio económico, y estamos muy agradecidos con ellos" , mencionó Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa.

Tomás Rodríguez, nacido el 9 de marzo de 1999 en Ciudad de Panamá, fue formado en el Alianza FC del país canalero, donde debutó en la máxima categoría el 9 de octubre de 2016. Con ese cuadro, jugó un total de 47 encuentros y anotó cinco goles.

Posteriormente, en el año 2020, pasó al Sporting San Miguelito y contabilizó 76 apariciones en los terrenos de juego, en las cuales marcó en 13 oportunidades y, además, asistió a sus compañeros en 12 ocasiones.

En 2023, Rodríguez sumó su primera experiencia a nivel internacional y lo hizo en suelo venezolano con el Monagas FC, con gran suceso: jugó en 75 oportunidades y marcó un total de 31 goles, además de sumar ocho asistencias.

Tomás Rodríguez escribirá su historia con Saprissa

En esta experiencia con el cuadro sudamericano, jugó Copa Libertadores, en la que disputó cuatro partidos y marcó tres anotaciones. Dos de ellos contra el Defensor Sporting Club de Uruguay y el gol restante lo hizo contra el Cerro Porteño de Paraguay.

También, es habitualmente convocado a la Selección Nacional de Panamá. Fue llamado a las categorías inferiores del combinado canalero, con la Selección Sub 20 enfrentó un torneo de la Concacaf en 2018, en el que se colocó la medalla de bronce y, con ese mismo equipo, jugó el Mundial de Polonia de 2019 en el que alcanzó los octavos de final.

Con la Sub 22 panameña compitió en los Juegos Panamericanos del 2019 de Lima, Perú y logró el quinto lugar. Sus buenas presentaciones en los equipos juveniles canaleros, ocasionaron que fuera llamado al combinado mayor.

El 13 de mayo de 2023 debutó con su país y ha disputado la Liga de Naciones 2024-2025 y la eliminatoria Rumbo al Mundial del 2026, justa a la que clasificó al formar parte del plantel canalero.

