 Eliminatorias UEFA: Bélgica castiga a Kazajistán

Bélgica endosó un 6-0, a Kazajistán, este domingo en Bruselas, en partido clasificatorio para el Mundial 2026, gracias sobre todo a un Kevin De Bruyne muy inspirado, autor de dos goles y de dos pases de gol.

En dos minutos en la parte final del primer tiempo, el volante ofensivo del Nápoles desbloqueó el partido con un primer gol (42) y una asistencia para Doku (44) para plasmar en el marcador el dominio absoluto de los Diablos Rojos (20 disparos en el primer tiempo).

Bélgica demuestra que viene fuerte

Tres días después de otra goleada 6-0 en Liechtenstein, los hombres del DT Rudi Garcia siguieron mejorando sus números ofensivos con un gol de Nicolas Raskin (51).

Doku firmó su doblete tras un nuevo pase de "KDB" (60), quien selló su doblete en el 84, antes de un último gol firmado por Thomas Meunier (6-0 en el 87).

En la clasificación del grupo, Bélgica (10 puntos) se coloca a la altura de Gales y a un punto de Macedonia, aunque con un partido menos que estas dos naciones, que serán los rivales de los belgas en un mes de octubre decisivo.