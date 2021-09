EMOTIVO: Madre de Cristiano Ronaldo rompe a llorar en su debut con gol en Old Trafford

Dolores Aveiro, la madre de Cristiano Ronaldo estuvo presente en el debut de su hijo con el Manchester United en el estadio Old Trafford y no pudo evitar llorar al momento de la primera anotación después de 12 años.

Hace unos días, el periodista británico Piers Morgan escribió en una columna en el Daily Mail que la madre de Cristiano Ronaldo es muy emotiva y ha llegado a desmayarse en los partidos, además era tanto el peligro que el mismo jugador le prohibió estar presente en los partidos más importantes de su carrera.

"Ahora no puede ver partidos importantes. Yo le digo: 'Escucha, ya no tengo padre. No quiero perder a mi madre también, así que no vas a ver los cuartos de final, semifinales o finales', dijo el propio jugador.

En el debut, su madre no dudo en ir apoyar a Cristiano Ronaldo y las cámaras enfocaron el momento en el que rompió en llanto, al volver a ver a su hijo triunfar una vez más.