Endrick utilizará el dorsal número 9 con el Real Madrid

El delantero del Real Madrid Endrick utilizará el dorsal número 9 para la temporada 2025-2026, repasa detalles.

El jugador del Real Madrid Endrick será el encargado de llevar el número 9 en la temporada 2025-2026 luego que Kylian Mbappé desocupara este dorsal, para tomar el 10 que dejó Luka Modric.

Gonzalo y Endrick eran los candidatos para tomar este dorsal, este mismo día se informó que García renovó su contrato hasta el 2030 con el Real Madrid y que jugará en el primer equipo.

Endrick a hacer la histórica con este dorsal

Antes de Kylian Mbappé, el jugador que uso la 9 durante 13 temporadas con el Real Madrid fue Karim Benzema, cuándo se fue, el número quedó libre porque Joselu utilizó la 14.

Cristiano Ronaldo en sus primeras temporadas también utilizó este número, ya después mantuvo el 7 de CR7.

