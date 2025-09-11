Enner Valencia llega al Pachuca de México

'Superman' vuela de Brasil a México: el internacional ecuatoriano Enner Valencia sale del Inter de Porto Alegre para unirse al Pachuca, informó este jueves el club brasileño.

Máximo anotador histórico de la selección de Ecuador, con 47 goles, 'Superman' Valencia tendrá una nueva etapa en el fútbol mexicano, en el que jugó con el propio Pachuca (2014) y con los Tigres de Monterrey (2017-2020).

"El Sport Club Internacional informa que acordó terminar anticipadamente el contrato con el atacante Enner Valencia", anunció el equipo colorado en un comunicado.

El propio Inter confirmó que el Pachuca es el nuevo destino del delantero, de 35 años.

El club gaúcho precisó que "mantendrá un porcentaje" de los derechos económicos del experimentado delantero, exjugador del West Ham y del Everton en Inglaterra, en caso de futuras transferencias.

Contratado en 2023 por el Inter de Porto Alegre, Valencia disputó 101 partidos con este equipo, en los que sumó 31 goles y 6 asistencias.

El Inter ocupa la décima posición del Brasileirão, con 27 puntos, a veinte del líder, Flamengo.

El Pachuca, en tanto, está en la sexta casilla del Torneo Apertura mexicano, con 13 unidades, a cinco del puntero Monterrey.

Valencia viaja en el tiempo para Enner Valencia

Este mismo jueves, el Pachuca anunció el regreso de Valencia, quien fue jugador de los Tuzos solo por el torneo Clausura 2014, en el que fue campeón de goleo.

Los Tuzos dieron a conocer la reincorporación del ecuatoriano en sus redes sociales mediante un video temático de la película "Volver al futuro".

¿Por qué un DeLorean?



Bueno, si vas a viajar en el tiempo hazlo con estilo… pic.twitter.com/DmAJxcvax7 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 11, 2025

En el video, realizado con inteligencia artificial, se ve a un hombre vestido con ropa del Pachuca que representa a Valencia abordando un DeLorean, el icónico automóvil de la película, para emprender un viaje en el tiempo.

Situado en septiembre de 2025, Valencia programa como destino el día 2 de enero de 2014. Posteriormente, el delantero internacional ecuatoriano aparece en una pantalla y da un mensaje: "Querida afición de Tuzos, soy Enner Valencia y he viajado en el tiempo".

Valencia ha marcado 52 goles con los dos equipos mexicanos para los que ha jugado: 18 con Pachuca y 34 con Tigres.

