Copa Mundial de Béisbol U18: Lineup de Panamá vs Puerto Rico en la Súper Ronda

La Selección de Béisbol de Panamá tiene definida la alineación para enfrentar a Puerto Rico en su primer partido de la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol U18.
Los panameños terminaron la ronda de apertura con marca de 2-3 en el tercer lugar del grupo B, mientras que los puertorriqueños fueron terceros en el grupo A con 3-2.
Panamá irá a la Súper ronda con récord de 0-2 (igual que Puerto Rico) y deberá ganar por lo menos dos partidos si quiere aspirar a una medalla.
Alineación de Panamá vs Puerto Rico - Copa Mundial de Béisbol U18
- Luis Rivera CF
- William Cutshall SS
- Daniel Méndez 3B
- Juan Rujano R
- Carlos Castillo DH
- Ricardo Acosta 2B
- Caleb Rivera 1B
- Michael Nieto LF
- Juan Caballero RF
Lanzador abridor: Joel González
PUERTO RICO VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SÚPER RONDA DE LA COPA MUNDIAL DE BÉISBOL U18
- Fecha: Miércoles, 10 de septiembre de 2025
- Hora: 8:30 p.m.
- Lugar: Okinawa Cellular Stadium NAHA
- Dónde ver: En vivo por la señal de ÚNICOS