Copa Mundial de Béisbol U18: Lineup de Panamá vs Puerto Rico en la Súper Ronda

La Selección de Béisbol de Panamá tiene definida la alineación para enfrentar a Puerto Rico en su primer partido de la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol U18 .

El mánager Carlos César Maldonado le dará la pelota al izquierdo Joel González para subir al montículo en el Okinawa Cellular Stadium NAHA.

Los panameños terminaron la ronda de apertura con marca de 2-3 en el tercer lugar del grupo B, mientras que los puertorriqueños fueron terceros en el grupo A con 3-2.

Panamá irá a la Súper ronda con récord de 0-2 (igual que Puerto Rico) y deberá ganar por lo menos dos partidos si quiere aspirar a una medalla.

Alineación de Panamá vs Puerto Rico - Copa Mundial de Béisbol U18

Luis Rivera CF William Cutshall SS Daniel Méndez 3B Juan Rujano R Carlos Castillo DH Ricardo Acosta 2B Caleb Rivera 1B Michael Nieto LF Juan Caballero RF

Lanzador abridor: Joel González

PUERTO RICO VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SÚPER RONDA DE LA COPA MUNDIAL DE BÉISBOL U18