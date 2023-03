 Esposa de Dani Alves anuncia el fin de su matrimonio

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos ", fueron las primeras palabras de Joana Sanz.

Dani Alves dijo en el juicio que no era culpable de lo que se le demandaba, sin embargo las pruebas lo señalan y esto ha hecho que su vida cambié en un giro de 300 grados.

"Me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15", escribió Joana Sanz con su propia letra.

Joana Sanz es una modelo de 30 años, se conocieron por amigos en común de ambos cuando Dani Alves era jugador del FC Barcelona en el 2015 y se casaron en el 2017.