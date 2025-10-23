Europa League: El Real Betis igualó sin goles con el KRC Genk Foto: Real Betis

El Real Betis Balompié no pasó del empate sin goles en su visita al KRC Genk de Bélgica en la tercera jornada de la UEFA Europa League 2025-2025. El club verdiblanco suma 5 puntos tras la disputa de los tres primeros partidos de la Fase Liga.

Con este empate, el Betis llegó a 5 puntos para ubicarse en la posición 14, mientras que el equipo belga tiene cuatro unidades y está en la posición 19.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse