Europa League: El Real Betis igualó sin goles con el KRC Genk

El Real Betis Balompié no pasó del empate sin goles en su visita al KRC Genk de Bélgica en la tercera jornada de la UEFA Europa League 2025-2025. El club verdiblanco suma 5 puntos tras la disputa de los tres primeros partidos de la Fase Liga.
Los dirigidos por Manuel Pellegrini ahora se prepararán para medirse al Atlético de Madrid, el lunes 27 de octubre desde las 3:00 p.m. en el Estadio La Cartuja.
Así salieron Genk y Real Betis en la Europa League
KRC Genk: Van Crombrugge, Nkuba, Sadick, Smets, Kayembe, Sattiberger, Hro?ovský (Heymans 66') Heynen (Bangoura), Karetsas (Sor 83'), Hyeongyu Oh (Erabi 83'), Medina (Adedeji-Sternberg (66')
Real Betis: Valles, Aitor Ruibal, Bartra, Valentín Gómez, Ricardo, Altimira, Deossa (Fornals 63'), Antony (Pablo Garcia 46'), Lo Celso (Chimy 76'), Riquelme (Ez Abde 63'), Bakambu (Cucho 76')