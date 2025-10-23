Europa League Fútbol Internacional -  23 de octubre de 2025 - 14:17

Europa League: El Real Betis igualó sin goles con el KRC Genk

El onceno del Real Betis no pasó del empate con el KRC Genk en la fase liga de la UEFA Europa League 2025-2026.

Foto: Real Betis

El Real Betis Balompié no pasó del empate sin goles en su visita al KRC Genk de Bélgica en la tercera jornada de la UEFA Europa League 2025-2025. El club verdiblanco suma 5 puntos tras la disputa de los tres primeros partidos de la Fase Liga.

Con este empate, el Betis llegó a 5 puntos para ubicarse en la posición 14, mientras que el equipo belga tiene cuatro unidades y está en la posición 19.

Los dirigidos por Manuel Pellegrini ahora se prepararán para medirse al Atlético de Madrid, el lunes 27 de octubre desde las 3:00 p.m. en el Estadio La Cartuja.

Así salieron Genk y Real Betis en la Europa League

KRC Genk: Van Crombrugge, Nkuba, Sadick, Smets, Kayembe, Sattiberger, Hro?ovský (Heymans 66') Heynen (Bangoura), Karetsas (Sor 83'), Hyeongyu Oh (Erabi 83'), Medina (Adedeji-Sternberg (66')

Real Betis: Valles, Aitor Ruibal, Bartra, Valentín Gómez, Ricardo, Altimira, Deossa (Fornals 63'), Antony (Pablo Garcia 46'), Lo Celso (Chimy 76'), Riquelme (Ez Abde 63'), Bakambu (Cucho 76')

