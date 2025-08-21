Europa League: El Slovan Bratislava de César Blackman cayó en la ida del playoffs

El Slovan Bratislava del panameño César Blackman perdió 1-0 ante el Berner Sport Club Young Boys de Suiza en el partido de ida del playoffs de la UEFA Europa League 2025-2026.
¿Cuándo se juega la vuelta del playoffs de la Europa League?
El club de Eslovaquia se medirá al equipo suizo el próximo jueves 28 de agosto a la 1:00 p.m., en el Stade de Suisse.
En la liga local, el lateral canalero volverá a jugar el domingo 24 de agosto ante el MFK Zemplín Michalovce (12:00 pm) en el Futbalový štadión MFK Zemplín.