Europa League: El Slovan Bratislava de César Blackman cayó en la ida del playoffs

El panameño César Blackman fue titular en la derrota del Slovan Bratislava en el playoffs de la Europa League.

FOTO: SLOVAN BRATISLAVA

El Slovan Bratislava del panameño César Blackman perdió 1-0 ante el Berner Sport Club Young Boys de Suiza en el partido de ida del playoffs de la UEFA Europa League 2025-2026.

Los eslovacos no pudieron responder ante su afición y cayeron por la mínima en el Tehelné pole, tras sufrir una anotación del marfileño Chris Bedia al minuto 15' con asistencia de Edimilson Fernandes.

¿Cuándo se juega la vuelta del playoffs de la Europa League?

El club de Eslovaquia se medirá al equipo suizo el próximo jueves 28 de agosto a la 1:00 p.m., en el Stade de Suisse.

En la liga local, el lateral canalero volverá a jugar el domingo 24 de agosto ante el MFK Zemplín Michalovce (12:00 pm) en el Futbalový štadión MFK Zemplín.

