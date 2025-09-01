Panamá Sub-20: Novedades que viajarán al campamento en Chile

El Director técnico de Panamá Sub-20 , Jorge Dely Valdés , convocó a 24 futbolistas para el campamento en Chile, con miras a la Copa Mundial Sub-20 a jugarse en el país sudamericano.

El listado incluye un total de 24 jugadores, 14 provenientes de equipos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). De la lista original, quedarán 21 para jugar la cita mundialista.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Durante el campamento, la Sub-20 tiene programado disputar varios amistosos. Están confirmados partidos frente a Egipto, el 18 de septiembre y Nueva Caledonia, el 20 de septiembre, ambas selecciones mundialistas. Igualmente, están por confirmarse dos amistosos más con equipos locales.

Panamá quedó ubicada en el grupo B del Mundial Sub-20 de Chile junto a las selecciones Sub-20 de Paraguay, Ucrania y Corea del Sur.

El cuadro panameño estará debutando en el Mundial, en Chile, el próximo 27 de septiembre frente a la Sub-20 de Paraguay, en Valparaíso.

Novedades del campamento en Chile - Panamá Sub-20

Samir Díaz: El defensor central del Atlético Nacional de 20 años, ha jugado los 90' minutos en cada uno de los seis partidos que ha disputado su club en el Torneo Clausura 2025 de la LPF.

Ryan Gómez: El extremo de 19 años del Gremio de Brasil, jugó el Torneo Apertura 2025 de la LPF con el CAI, anotando 3 goles en 11 partidos.

Karlo Kuranyi: El delantero de 19 años del SGV Freiberg de Alemania, viene de jugar sus primeros tres partidos con la Sub-20, en el pasado Torneo Maurice Revello.

Ernesto Gómez: El centrocampista de 18 años del CD Universitario, ha jugado 5 partidos en el Torneo Clausura 2025 de la LPF.

Javier Arboleda: El lateral de 19 años del CAI, ha disputado un partido en el Torneo Clausura 2025 de la LPF.