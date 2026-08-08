Inter de Milán derrotó a la Juventus en amistoso en Perth

El Inter de Milán superó 2-1 al Juventus en el amistoso que ambos equipos disputaron este sábado en el Optus Stadium de Perth, Australia, para continuar invicto esta pretemporada.
Así, el conjunto entrenado por Christian Chivu continúa sin conocer la derrota durante este verano, después de cosechar un empate ante el Milan y sendas victorias ante el Karlsruher alemán y ante el Manchester City, esta última en penaltis.
El último amistoso del verano para el Inter será el día 15 de agosto ante el Betis, mientras que el Juventus se enfrentará al Palermo el día 11 antes de arrancar en la Seria A italiana.
FUENTE: EFE