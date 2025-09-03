FÚTBOL Fútbol Internacional -  3 de septiembre de 2025 - 14:56

FC Barcelona anunció baja del lateral Alejandro Balde

El zurdo español Alejandro Balde se lesiona y sería baja en el inicio del Barça en la UEFA Champions.

FC Barcelona anunció baja del lateral Alejandro Balde

FC Barcelona anunció baja del lateral Alejandro Balde

FOTO: Josep LAGO / AFP

El lateral Alejandro Balde se lesionó en el muslo izquierdo este miércoles en un entrenamiento, informó el FC Barcelona en un breve comunicado, y podría perderse el inicio de su equipo en la Liga de Campeones de Europa.

"El jugador Alejandro Balde ha sufrido una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el entrenamiento de hoy (miércoles). Su evolución marcará la disponibilidad", explicó el Barça en su texto.

Baja sensible de Alejandro Balde

El club no precisó un tiempo estimado de baja pero la prensa catalana lo estima en tres o cuatro semanas, y da por hecho que será baja ante el Valencia (14 de septiembre) en un partido de la Liga española y contra el Newcastle United (18 de septiembre) en la primera jornada de LaLiga de Campeones.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

FIFA deniega fichaje de Aymeric Laporte al Athletic Club

Champions League 2025-26: ¿Cuándo se juega la primera fecha?

Condenan a prisión al acusado de insultos racistas a Iñaki Williams en campo del Espanyol

Recomendadas

Últimas noticias