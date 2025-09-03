FC Barcelona anunció baja del lateral Alejandro Balde FOTO: Josep LAGO / AFP

El lateral Alejandro Balde se lesionó en el muslo izquierdo este miércoles en un entrenamiento, informó el FC Barcelona en un breve comunicado, y podría perderse el inicio de su equipo en la Liga de Campeones de Europa.

"El jugador Alejandro Balde ha sufrido una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el entrenamiento de hoy (miércoles). Su evolución marcará la disponibilidad", explicó el Barça en su texto.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse