Selección de Panamá: Horarios confirmados para eliminatorias Concacaf en noviembre

La selección de Panamá ya tiene el horario confirmado para los dos últimos partidos de eliminatorias Concacaf que se jugarán el 13 de noviembre ante Guatemala y el 18 de noviembre ante El Salvador.
Mientras que el 18 de noviembre todos los partidos serán a las 8:00 pm según la Concacaf y aquí se conocerán a los clasificados al Mundial 2026 y a los que van al repechaje Intercontinental.
Horarios de la selección de Panamá para cerrar las eliminatorias Concacaf
13 de noviembre: Guatemala vs Panamá, 9:00 pm hora panameña.
18 de noviembre: Panamá vs El Salvador, 8:00 pm hora panameña.