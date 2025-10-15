Selección de Panamá: Horarios confirmados para eliminatorias Concacaf en noviembre ARIS MARTINEZ / AFP

La selección de Panamá ya tiene el horario confirmado para los dos últimos partidos de eliminatorias Concacaf que se jugarán el 13 de noviembre ante Guatemala y el 18 de noviembre ante El Salvador.

Para el 13 de noviembre, la selección de Thomas Christiansen tendrá que viajar a Guatemala y jugarán en horario de 9:00 pm, previo a esto, Surinam vs El Salvador en Paramaribo se jugará a las 5:00 pm.

