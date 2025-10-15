MAREA ROJA Marea Roja -  15 de octubre de 2025 - 12:49

La selección de Panamá ya conoció los horarios para las dos últimas fechas de eliminatorias Concacaf en noviembre.

Selección de Panamá: Horarios confirmados para eliminatorias Concacaf en noviembre

ARIS MARTINEZ / AFP

La selección de Panamá ya tiene el horario confirmado para los dos últimos partidos de eliminatorias Concacaf que se jugarán el 13 de noviembre ante Guatemala y el 18 de noviembre ante El Salvador.

Para el 13 de noviembre, la selección de Thomas Christiansen tendrá que viajar a Guatemala y jugarán en horario de 9:00 pm, previo a esto, Surinam vs El Salvador en Paramaribo se jugará a las 5:00 pm.

Mientras que el 18 de noviembre todos los partidos serán a las 8:00 pm según la Concacaf y aquí se conocerán a los clasificados al Mundial 2026 y a los que van al repechaje Intercontinental.

Horarios de la selección de Panamá para cerrar las eliminatorias Concacaf

13 de noviembre: Guatemala vs Panamá, 9:00 pm hora panameña.

18 de noviembre: Panamá vs El Salvador, 8:00 pm hora panameña.

