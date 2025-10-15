José Caballero: "No existe rivalidad con Volpe"

José Caballero estuvo presente en el programa "Clase de Cutarrazo" donde habló sobre su competencia con Anthony Volpe en los Yankees de New York.

"Nosotros dejamos que las cosas fuera del terreno pasen, nosotros no tenemos control sobre ello, algo básico que nos enseñan desde un principio de que controlas lo que puedes controlar, al final son cosas que...son fanáticos, pueden comentar lo que quieren, deseen y críticas y apoyo, todo se acepta", expresó "Chema".

Caballero añadió: "Nosotros lo que manejamos dentro es tener buena comunicación, de tratarnos de ayudarnos el uno al otro y esto va con todo no sólo con él, es el equipo entero, nos manejamos de esa manera, de que queremos sacar lo mejor cada quien y eso es lo que nos hace especiales, es el clubhouse de los Yankees. Cada uno me brindaba su apoyo yo igual que si podría brindarle el apoyo en cualquier cosa yo también lo hacía".

Reacciones de José Caballero