Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo vuelve a jugar con Pumas?

Los Pumas de la UNAM del panameño Adalberto Carrasquilla volverán a la acción después de la fecha FIFA de octubre.

Después de los partidos en la fecha FIFA de octubre con la Selección de Panamá donde sacó una victoria ante El Salvador y un empate frente a Surinam, el mediocampista Adalberto Carrasquilla volverá a la acción con los Pumas de la UNAM en la jornada 13 del Apertura de la Liga MX.

El club universitario marcha en la décima posición del campeonato mexicano con 13 puntos en 12 partidos.

Los dirigidos por Efraín Juárez estarán enfrentado de visita al Monterrey de Sergio Ramos. "Los Rayados" actualmente son terceros en la tabla de posiciones con 26 unidades.

El choque entre Monterrey y Pumas se jugará el sábado 18 de octubre desde las 8:00 p.m. en el Estadio BBVA.

