Selección de Panamá vs Surinam: Reacción de la prensa tras empate en el Rommel Fernández

La selección de Panamá del DT Thomas Christiansen igualó 1-1 ante el onceno de Surinam, en un duelo en el que fueron locales en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez por las eliminatorias Concacaf camino a la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
Ismael Díaz evitó el desastre para Panamá, destacó ESPN Centroamérica.
Los canaleros lograron sacar el empate en su casa al 90+6' en un partido CARDIACO ante Surinam
Ribeyro Sports pic.twitter.com/0qFv7RL8Wy
Un estadio que NO PESA.— Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) October 15, 2025
El Rommel Fernández pic.twitter.com/KRdIWFejlV
Dejó mucho tiempo en cancha a jugadores en ataque.
TC dejo mucho tiempo en el partido a JL y a Fajardo, tenemos vida aún pero hay que ser más eficaces de cara al arco rival.— El Ruki (@joseangelro17) October 15, 2025
Inentendible
No me puedo creer lo que estoy viendo en el Rommel Fernández. Panamá era una selección enormemente competitiva hace solo unos meses. No entiendo cómo se puede perder ese nivel en tan poco tiempo y en el momento más inoportuno.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 15, 2025
Gracias a este man seguimos respirando... Azarías Londoño es el más infravalorado por Thomas Christiansen. pic.twitter.com/mQBhm0XOIW— Álvaro Martínez (@duroalhueso) October 15, 2025
¡DESDE EL CORAZÓN!— Deportes RPC (@deportes_rpc) October 15, 2025
El comentario de @samuelpanama_ sobre el empate de Panamá ante Surinam#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/0FLOwZQkEB
¿Cómo pesa jugar en casa?@Samudio14 reacciona a las declaraciones de Thomas Christiansen.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/XR9XtXxbvZ— Deportes RPC (@deportes_rpc) October 15, 2025
Después de esta dura ventana en la que se sumaron 4 puntos, la selección de Panamá deberá pensar en noviembre, última fecha de eliminatorias, en donde se disputarán duelos ante Guatemala y El Salvador.