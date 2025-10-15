MAREA ROJA Marea Roja -  15 de octubre de 2025 - 08:51

Selección de Panamá vs Surinam: Reacción de la prensa tras empate en el Rommel Fernández

Repasa algunas de las reacciones de la prensa luego del 1-1 de la selección de Panamá ante Surinam en eliminatorias Concacaf.

Selección de Panamá vs Surinam: Reacción de la prensa tras empate en el Rommel Fernández

Selección de Panamá vs Surinam: Reacción de la prensa tras empate en el Rommel Fernández

FOTO: ARIS MARTINEZ / AFP

La selección de Panamá del DT Thomas Christiansen igualó 1-1 ante el onceno de Surinam, en un duelo en el que fueron locales en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez por las eliminatorias Concacaf camino a la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Reacción de la prensa local e internacional al empate de la selección de Panamá

De inmediato tras el pitazo final de un sufrido partido, comenzaron a llegar las distintas reacciones de sectores de la prensa panameña y también internacional.

Ismael Díaz evitó el desastre para Panamá, destacó ESPN Centroamérica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPN_CENAM/status/1978297732323238013&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoRocaGOL/status/1978304664211767651&partner=&hide_thread=false

Dejó mucho tiempo en cancha a jugadores en ataque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/joseangelro17/status/1978307272888431015&partner=&hide_thread=false

Inentendible

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/2010MisterChip/status/1978278275274232233&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/duroalhueso/status/1978315311230132231&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978301554231767410&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1978314033670291821&partner=&hide_thread=false

Después de esta dura ventana en la que se sumaron 4 puntos, la selección de Panamá deberá pensar en noviembre, última fecha de eliminatorias, en donde se disputarán duelos ante Guatemala y El Salvador.

En esta nota:
Seguir leyendo

El capitán de la selección de Panamá Aníbal Godoy y sus descargos en zona mixta

Cecilio Waterman: "Esperamos estar a la altura la última fecha en noviembre"

Selección de Panamá: "Queremos estar adentro y así será Dios primero", Fidel Escobar

Recomendadas

Últimas noticias