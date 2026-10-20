UCL Champions League -  20 de octubre de 2026 - 12:53

Champions League: XI confirmados de PSG y FC Barcelona

Repasa las alineaciones del PSG y FC Barcelona en la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27.

Champions League: XI confirmados de PSG y FC Barcelona

Champions League: XI confirmados de PSG y FC Barcelona

FOTO: FC BARCELONA

¿Qué mejor examen para conocer la fortaleza del FC Barcelona, el equipo de moda del momento tras su racha invicta, que enfrentarse al mejor equipo de las dos últimas temporadas, el PSG en la UEFA Champions League (2:00 pm)?

Pocos carteles ofrecen tantos alicientes, Dembélé contra Lamine Yamal, Rodri frente a Vitinha, Gordon ante Doué. El Parque de los Príncipes albergará a buena parte de los favoritos al Balón de Oro, pero también a dos equipos bien formados, estructurados y convertidos en máquinas de ganar.

A pocos días del Clásico del Camp Nou, los de Hansi Flick, diezmados en su defensa, pondrán a prueba la buena salud que han demostrado en un inicio de temporada virtuoso frente al campeón de las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones, que ha ido enderezando un comienzo irregular para volver a situarse a la altura de lo exigido por Luis Enrique.

XI DE PSG Y FC BARCELONA - CHAMPIONS LEAGUE

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernández; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Barcelona: Joan García, Joao Cancelo, Gerard Martín, Xavi Espart, Cubarsí; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Olmo y Gordon.

FUENTE: EFE

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