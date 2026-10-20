Champions League: XI confirmados de PSG y FC Barcelona

¿Qué mejor examen para conocer la fortaleza del FC Barcelona, el equipo de moda del momento tras su racha invicta, que enfrentarse al mejor equipo de las dos últimas temporadas, el PSG en la UEFA Champions League (2:00 pm)?
A pocos días del Clásico del Camp Nou, los de Hansi Flick, diezmados en su defensa, pondrán a prueba la buena salud que han demostrado en un inicio de temporada virtuoso frente al campeón de las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones, que ha ido enderezando un comienzo irregular para volver a situarse a la altura de lo exigido por Luis Enrique.
XI DE PSG Y FC BARCELONA - CHAMPIONS LEAGUE
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernández; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
Barcelona: Joan García, Joao Cancelo, Gerard Martín, Xavi Espart, Cubarsí; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Olmo y Gordon.
FUENTE: EFE