Champions League: XI confirmados de PSG y FC Barcelona FOTO: FC BARCELONA

¿Qué mejor examen para conocer la fortaleza del FC Barcelona, el equipo de moda del momento tras su racha invicta, que enfrentarse al mejor equipo de las dos últimas temporadas, el PSG en la UEFA Champions League (2:00 pm)?

Pocos carteles ofrecen tantos alicientes, Dembélé contra Lamine Yamal, Rodri frente a Vitinha, Gordon ante Doué. El Parque de los Príncipes albergará a buena parte de los favoritos al Balón de Oro, pero también a dos equipos bien formados, estructurados y convertidos en máquinas de ganar.

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