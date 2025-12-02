LALIGA Fútbol Internacional -  2 de diciembre de 2025 - 14:12

FC Barcelona y Atlético de Madrid confirmaron sus alineaciones

Repasa las alineaciones del FC Barcelona y Atlético de Madrid para el duelo de LaLiga de España 2025-2026.

FC Barcelona y Atlético de Madrid confirmaron sus alineaciones

FC Barcelona y Atlético de Madrid confirmaron sus alineaciones

FOTO: FC BARCELONA

LaLiga vive uno de sus duelos más exigentes y atractivos este martes en el Spotify Camp Nou (3:00 pm). El FC Barcelona recibe al Atlético de Madrid en la jornada 19, adelantada por la disputa de la Supercopa de España del próximo mes de enero, en un partido que enfrenta a dos aspirantes al título y que llega en un momento importante de la competición.

El Barça afronta el compromiso como líder de la Liga, con 34 puntos, uno más que el Real Madrid (33), que empató en Montilivi ante el Girona. Los azulgranas encadenan cuatro victorias consecutivas que les han permitido situarse al frente de la clasificación y afrontar el tercer partido consecutivo en casa con la voluntad de reafirmar sensaciones.

Alineación del FC Barcelona

Joan García; Jules Koundé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Pedri, Olmo, Eric García; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha

Alineación del Atlético de Madrid

Oblak, José María Giménez, Lenglet, Molina, Hancko, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Álex Baena, Giuliano Simeone, Nico González y Julián Álvarez.

image
En esta nota:
Seguir leyendo

Frenkie de Jong no jugará ante el Atlético de Madrid: ¿Qué lesión tiene?

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J15 de LaLiga

FC Barcelona: Posible alineación vs Atlético de Madrid en LaLiga

Recomendadas

Últimas noticias