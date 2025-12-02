FC Barcelona y Atlético de Madrid confirmaron sus alineaciones

LaLiga vive uno de sus duelos más exigentes y atractivos este martes en el Spotify Camp Nou (3:00 pm). El FC Barcelona recibe al Atlético de Madrid en la jornada 19, adelantada por la disputa de la Supercopa de España del próximo mes de enero, en un partido que enfrenta a dos aspirantes al título y que llega en un momento importante de la competición.